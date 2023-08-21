ملاكم عراقي يهاجم سلوان موميكا في السويد (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لملاكم قالوا إنه عراقي وهو يوجه لكمات الى "سلوان موميكا" الذي قام بإحراق نسخة من المصحف.

ولجأ موميكا المقيم في السويد في تموز الماضي الى احراق نسخة من المصحف أمام المسجد الرئيس في ستوكهولم. كما قام موميكا بعد أيام بإحراق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم. للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..