في حالة نادرة.. ولادة طفل داخل قاعة امتحانية في بغداد

السومرية نيوز – محليات



شهدت إحدى القاعات الامتحانية في تربية الرصافة الثالثة، اليوم الثلاثاء، حالة ولادة لإحدى الطالبات.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز: "هذا الصباح شهد ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة في أثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني".



وأضاف أن "وزارة التربية تبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت إنسانياً من مدير للتربية المديرية والإشراف وإدارة المركز الامتحاني بتقديم المساعدة وتسهيل الولادة".