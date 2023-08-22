مشاهد "صادمة" توثق جفاف مساحات شاسعة من نهر دجلة في بغداد

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية، اليوم الثلاثاء 22 أب/أغسطس 2023، مشاهد لنهر دجلة في العاصمة بغداد تظهر ما حصل له نتيجة ازمة الجفاف المستمرة.



الصور ادناه قرب جسر بغداد الجديدة:



ويشهد العراق أزمة جفاف غير مسبوقة، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهرَي دجلة والفرات، نتيجة سياسات مائية لإيران وتركيا، من خلال بناء سدود وتحويل مجاري أنهار فرعية ومنع دخولها إلى العراق. ويشهد العراق أزمة جفاف غير مسبوقة، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهرَي دجلة والفرات، نتيجة سياسات مائية لإيران وتركيا، من خلال بناء سدود وتحويل مجاري أنهار فرعية ومنع دخولها إلى العراق.

ومن المقرر، وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية لبحث عدة ملفات مشتركة بين البلدين على رأسها ملف المياه.



ويعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف 50 درجة مئوية.



وقد بدأت انعكاسات ذلك تتجلّى في مفاصل عدة، مثل التراجع في زراعة القمح وأرز العنبر، وجفاف بعض البحيرات بسبب قلة الإمدادات المائية والأمطار، والعواصف الترابية المتكررة.