إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً حاراً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظات (كربلاء المقدسة وواسط والنجف الاشرف والديوانية وميسان والناصرية والمثنى والبصرة) ستصل إلى نصف درجة الغليان".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرا الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت الهيئة الى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".