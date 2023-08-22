التربية تحدد المواليد المشمولة بالتسجيل في الأول الابتدائي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إن الوزارة حددت التلاميذ ممن تولدوا عام 2017 لجميع أشهر السنة لغاية 31 كانون الثاني للعام 2018"، لافتا الى أنه لا يتم تسجيل أي تلميذ خارج الضوابط أو الأعمار المحددة آنفاً".وأضاف أن "آلية التسجيل تعتمد على الإجراءات المتبعة سنويا بهذا الصدد من خلال لجان الحصر الميداني الخاصة بكل مدرسة، حيث هناك فرق جوالة من الإدارات المدرسية تعمل على تسجيل الأطفال في المناطق التابعة لها جغرافيا بهدف تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات كل مدرسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد".وبين السيد أن الوزارة لازالت تدرس تحديد موعد بدء السنة الدراسية 2023 ــ 2024، وسيتم الإفصاح عنه قريبا بعد دراسته من جميع الجوانب، بحسب الصحيفة الرسمية.وحددت وزارة التربية أمس الأول، الثالث من أيلول المقبل موعداً لمباشرة الهيئات التربوية من المعلمين والمدرسين والإدارات المدرسية.ولفت السيد إلى إيصال المناهج الدراسية الى المخازن الرئيسة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات لتهيئة الحصص الخاصة بكل تلميذ وطالب بغية إكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالسنة الدراسية 2023 ــ 2024.وأشار إلى طباعة أكثر من 40 عنواناً مدرسياً من الكتب المنهجية، وأن عملية الطبع مستمرة لإنجاز باقي العناوين وتوريدها الى مخازن المديريات بغية توزيعها بين المدارس قبيل بدء العام الدراسي 2023 ــ 2024.