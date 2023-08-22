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مخاطبات وزارية لتوفير مقاعد دراسية للمتفوقين من ذوي الإعاقة
محليات
2023-08-22 | 06:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
251 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
خاطبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التعليم العالي، لتوفير مقاعد دراسية ضمن الجامعات الحكومية للطلبة المتفوقين من ذوي الإعاقة للعام الحالي.
وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى عبد الرحيم، إن هذا العام شهد تحقيق طلاب عدة من ذوي الإعاقة، معدلات عالية، وقد أثبتوا أن إعاقتهم لا تمنعهم من النجاح والتفوق والتميز ليكونوا أشخاصا نافعين في المجتمع.
وأضافت أن العمل خاطبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتخصيص مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية للطلبة المتفوقين من ذوي الإعاقة ببغداد والمحافظات، مبينة أن الخطوة جاءت لشمولهم بالامتيازات التي أقرها لهم قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 ضمن المادة/15/ ثالثا، وليتم التنسيق مع التعليم العالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص التعليم لهم، وتقديم الدعم المعنوي لهم وفق إمكانيتهم
وذكرت عبد الرحيم أن الوزارة تعمل على تعديل بعض فقرات قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قبل إرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه ضمن جدول أعماله، بما يحقق المنفعة للمستفيدين ويوفر لهم الخدمات والاستحقاقات التي نص عليها القانون، بحسب الصحيفة الرسمية.
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