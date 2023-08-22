النجف تعطل الدوام الرسمي عشرة أيام

السومرية نيوز – محليات



أعلنت الحكومية المحلية في النجف، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لعشرة أيام بمناسبة حلول ذكرى زيارة الاربعين.

وبحسب وثيقة صادرة عن ديوان محافظة النجف تابعتها السومرية نيوز، فإن "العطلة تبدأ من 8/27 ولغاية 9/7، وذلك لإتاحة المجال لأبناء المدينة لخدمة زائري الأربعين".



نص الوثيقة ادناه: