في ظل "أزمة الجفاف".. نهر يتحول إلى مكب للنفايات في بابل (صور)



السومرية نيوز – محليات



في ظل "أزمة الجفاف" التي يشهدها العراق منذ حوالي ثلاث سنوات، تحول نهر القاسم جنوبي محافظة بابل الى مكب للنفايات والانقاض.

وحصلت السومرية نيوز على صور "صادمة"، وثقت الواقع المأساوي لنهر القاسم الذي يبعد عن مرقد الامام القاسم جنوبي محافظة بابل فقط أمتار قليلة ويمر في وسط المدينة والسوق، وهو عبارة عن مكب للنفايات.



الصور ادناه:

