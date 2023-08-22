مصرع شخص بانقلاب "صهريج" جنوبي العراق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة سائق وأخمدت حادث حريق اندلع بصهريج منقلب محمل بالنفط الأسود بمنطقة ام عنيج الواقعة على طريق (ناصرية - بصرة)".وأشارت إلى "تأمين نقل جثة السائق الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".