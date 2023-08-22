بغداد.. توجيه يخص المشاريع الخدمية في مدينة الصدر

وقال أمين بغداد وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "امانة بغداد مستمرة بتقديم الخدمات لمدينة الصدر وهي تستحق الكثير كونها ذات كثافة سكانية عالية".واضاف ان “هناك بعض الاعمال داخل المدينة تم تنفيذها في وقت سابق توقفت بسبب عدم وجود التخصيصات المالية وتم الايعاز باكمالها قبل موسم الشتاء وكذلك توجيه شركة ابن رشد للتأكد من المواصفات الفنية وجودة الاعمال المنفذة".وأطلع أمين العاصمة خلال جولة ميدانية لمدينة الصدر، على اعمال تطوير شارع العمال واستكمال تطوير واجهات قطاعات ٩و١٠ بعد ازالة التجاوزات وتحويلها لمتنزهات واماكن خضراء كمتنفس لاهالي المدينة وكذلك الاطلاع على التصاميم المعدة لتطوير الشوارع الستينية ضمن قاطع بلدية الصدر الاولى التي تتضمن التوسعة وتقليص الجزرات الوسطية وانشاء مسطحات خضراء في تلك الجزرات والتي ستشرع بتنفيذها البلدية قريباً.واوعز كاظم، "للملاك المتقدم في الدوائر البلدية للاستماع لشكاوى ومتطلبات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات حكومة الخدمات التي تهدف للنهوض بالواقع الخدمي للمدينة"، مشيراً إلى أن "هناك مساحات داخل القطاعات وجهنا الدائرتين البلديتين بتنظيمها وازالة التجاوزات عنها وتحويلها لمتنزهات واماكن خضراء لتكون متنفس للاهالي وهناك مشاريع جديدة ستشهدها مدينة الصدر بمتابعة مباشرة منه شخصياً".وبين ان "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصياً وباهتمام بالغ الخدمات المقدمة لمدينة الصدر وفي الاسبوع الماضي تم اقرار المخطط الهيكلي لمدينة الصدر الجديدة الذي يعد اضافة جديدة للمدينة وسيسهم في تقليل الزخم السكاني عن المدينة من خلال انشاء مدينة سكنية جديدة مستدامة ذات مواصفات عالية تنفذ من قبل الحكومة".