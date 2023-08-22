نقابة الصحفيين توضح أسباب اغلاق أحد المراكز الثقافية في بغداد

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يود مجلس ادارة المركز الثقافي والاجتماعي ان يوضح انه تم غلق المركز التابع لنقابة الصحفيين العراقيين في الاعظمية (ألف ليلة وليلة) الى اشعار اخر بسبب مخالفة المؤجرين لشروط العقد المبرم".واضافت: "عدم دفعهم بدلات الايجار المقررة وعدم التزامهم بذلك رغم الانذارات المتكررة والموجهة لهم ورفعهم لأسعار دخول (البارك) الخاص بالمركز من ثلاثة الاف دينار الى خمسة الاف دينار، وعدم التحاسب الضريبي، واسباب اخرى.