محكمة في بغداد تتخذ اجراءات قانونية بحق نائب

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة في بغداد اتخذت اجراءات قانونية بحق عضو في مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محمكة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق نائب إثر قيامه بالتجاوز على افراد الاجهزة الامنية". وأضاف المصدر أن "النائب حاول التدخل في عمل القضاء بملف بعض المتهمين في احدى بلديات الانبار".