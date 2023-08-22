المالية تتحدث عن "حساب الخزينة الموحد": يحارب الفساد ويوقف الهدر

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير المالية طيف سامي محمد ترأست اليوم، اجتماعاً مع رؤساء واعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مدراء المصارف الحكومية وممثلي البنك المركزي وديوان الرقابة المالية إذ جرى استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي".وشددت وزير المالية على "اهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر إلزام كافة وحدات الانفاق ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها، للحد من حالات الانفاق خارج الضوابط، الى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق بشأن الحسابات الثابتة والمتحركة".واوضحت ان "العمل على انجاز المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحدّ من قدرة الفاسدين فضلا عن ايقاف الهدر في المال العام".واشارت الى "حزمة من التدابير والاجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، الى جانب التوجه نحو تحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الاستثماري والحساب التشغيلي الجاري".