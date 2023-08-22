بالصور.. طوابير من المركبات أمام محطات للوقود في البصرة

تنشر السومرية نيوز، صوراً لطوابير من المركبات أمام محطات للوقود وسط محافظة البصرة.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أزمة شح الگاز تضرب محطات الوقود وسط البصرة".



وأضاف المصدر أن "رابطة الدفاع عن القطاع النفطي الخاص في المدينة تعزو الاسباب الى تأخر وصول الباخرة التي تنقل الگاز (زيت الغاز) المستورد الى الموانئ ونزول حصص المحطات الى اقل من خمسين بالمئة".