التربية تنشر رابط التقديم على العقود الجديدة

نشرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، رابط التقديم على العقود الجديدة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "نشرت رابط التقديم على العقود الجديدة وحسب الحاجة الفعلية لمديريات التربية".



وأشارت الى ان "المديريات تمثلت بالتالي (الكرخ١ ، الكرخ٢ ، الكرخ٣ ، الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣ ، كربلاء المقدسة ، النجف الاشرف ، المثنى ، ذي قار ، ميسان ، صلاح الدين ، نينوى ) ".

ونوهت الوزارة الى ان "باب التقديم مفتوح لمدة عشرة أيام من تأريخ النشر".



وكانت التربية نوهت، في وقت سابق، عن إطلاق 50 ألف درجة وظيفية كمحاضرين على ملاكاتها.



ادناه الرابط:

https://empedu.ur.gov.iq/