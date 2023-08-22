الملا: ثالوث البعث وداعش والاخوان يمثل السرطان المدمر للعراق

وقال الملا، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "طاعة ولاة الأمر واجبة في كل شيء عدا الكفر"، لافتاً إلى أن "رئيسي الجمهورية والبرلمان ليسوا ولاة أمر بل رئيس الوزراء هو من يحمل هذه الصفة".وأضاف، أن "السني الجنوبي يعزل إذا لم يكن إخوانياً (أي من الاخوان المسلمين)"، مستدركاً: "هناك خطباء سنة لديهم ختم احمر من زعماء سياسيين"، مبيناً أن "معظم القيادات السنية في العراق يجهلون القضية الدينية"، مؤكداً أن هناك "سياسيين حرضوا على قتل أبنائنا لكنهم عادوا الآن للعراق!".وقال الملا، إن "المكون السني في العراق اختطف والقي به بيد البعث والإرهاب".وأشار إلى أن "الإخوان المسلمين لديهم رأسين ووجهين"، منوهاً إلى أنه من يصبح مع الإخوان المسلمين في العراق "أموره عدلة".وتابع: "خطيب انتقد هيئة استثمار تابعة للوقف السني بالبصرة فجرى منعه من دخول الجامع".وأتم رئيس جماعة علماء العراق، بالقول: "السرطان المدمر للبلد يتمثل بحزب البعث وتنظيم داعش والإخوان المسلمين".