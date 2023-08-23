الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستخفض بدءاً من هذا اليوم

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا حارا، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا حارا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا حارا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشار إلى أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحو، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا حارا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".