القضاء وهيئة الاعلام يبحثان الآليات القانونية برصد مخالفات بعض القنوات الفضائية

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل رئيس مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بسام سالم واعضاء المجلس كل من عبد العظيم محمد صالح ومحمد الحمد".وبحث اللقاء "كيفية تعضيد موارد الدولة من قطاع الاتصالات والآليات القانونية المتبعة في رصد مخالفات بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الوهمية"، وفقا للبيان