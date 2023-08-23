هيئة الاعلام والاتصالات تصدر عدة توصيات تخص زيارة الأربعين

وقال المؤيد خلال مؤتمر صحفي بالعتبة الحسينية المقدسة بمناسبة انطلاق التغطية الاعلامية الاربعينية، وحضره مراسل السومرية، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قدم الدعم اللازم لوسائل الإعلام العراقية والعربية والعالمية لتغطية زيارة الأربعين".وأضاف، "تم تخصيص مقر ثابت للمركز الإعلامي الذي سيحتضن الإعلاميين من داخل العراق وخارجه"، لافتاً الى "ضرورة استثمار الكم البشري والجمع المليوني لنقل الصورة حضارية عن البلد".وذكر المؤيد، أن "الهيئة دعت عدد من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هذه الشعيرة للعالم أجمع"، داعياً الى "توثيق أفضل اللقطات ونشرها بواقع التواصل الاجتماعي".وأكد رئيس هيئة الاعلام "ضرورة تعزيز الاستقرار الامني من خلال الرصد والتسويق الايجابي عن جهود القوات الأمنية"، مؤكداً "أهمية تبيان وشرح وتوضيح جميع اليات الزيارة الاربعينية ونقلها للعالم الخارجية".