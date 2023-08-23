"وجبات مطاعم" تتسبب بتسمم 155 شخصاً في ديالى

وقال مدير اعلام صحة المحافظة فارس العزاوي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "155 شخصاً دخلوا الى المستشفى بعد تسممهم نتيجة تناول وجبات طعام في مطاعم بمحافظة ديالى".وأضاف العزاوي، أن "أسباب التسمم لم تؤكد لغاية الان، وما زالت متضاربة ما بين الطعام والمياه"، مشيرا الى "اتخاذ جميع الإجراءات الصحية بحق الداخلين الى المستشفى".ولفت مدير اعلام دائرة صحة ديالى الى، أن "149 شخصاً خرجوا من المستشفى، وبقي 6 أشخاص فقط تحت المراقبة"، مؤكدا "عدم وجود وفيات أو حالات خطرة".وأوضح، أن "دائرة صحة ديالى أخذت عينات من جميع المطاعم الموجودة ضمن قضاء المقدادية"، مستدركا "نحن بانتظار نتائج العينات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطعم المتسبب بذلك".