القانونية النيابية تؤكد السعي لتعزيز دور المحامين في سن تشريعات تعززُ دورَهم

وقال رئيس اللجنة النائب ريبوار هادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نتقدمُ بأسمى التهاني والتبريكات لمناسبة ذكرى تأسيس نقابة المحامين العراقيين".واشاد هادي، بـ "دور القضاء الواقف في العراق بوصفه من أركان العدالة، لما يؤدّيه من دور في الحفاظ على سيادة القانون، ونثمّن الجهودَ والتضحيات التي بذلها المحامون العراقيون".واكد، "مساندة اللجنة القانونية في مجلس النواب لعمل المحامين، وذلك من خلال سن التشريعات التي تعززُ دورَهم في سوح القضاء، وتكفلُ لهم الحقَّ في الدفاع بوصفه حقاً مقدساً".