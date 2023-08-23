بالقطار.. النقل تسيّر أولى رحلاتها المخصصة لزوار الاربعين من البصرة الى كربلاء

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية التي يشرف عليها بشكل مباشر الوزير رزاق محيبس السعداوي، تضمنت تهيئة أكثر من ١٦ قطارات لنقل الزائرين من عدة محاور صوب مدينة ابي الأحرار وسيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام".وأضاف البيان، ان "الشركة سيّرت أولى رحلاتها من محافظة البصرة الى محافظة كربلاء المقدسة لنقل الزائرين"، مؤكدا أن "توجيهات الوزير شددت على تقديم افضل الخدمات للزائرين، وجعل الخطة الخدمية أكثر تنظيما من الأعوام السابقة".وأكد البيان، أن "الوزير شدد على ضرورة التواجد الميداني للمسؤولين المعنيين من أجل تذليل اية عقبات تعتري سير الخطة".