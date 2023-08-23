بغداد.. مطاردة بين الازقة تنتهي بالإطاحة بشابين قاما بترويع المواطنين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الخامس تمكنت من القبض على شخصين أطلقا عيارات نارية في الفضاء ضمن منطقة (كمب الأرمن) مما أدى لترويع المواطنين".وأضافت، أن "المفارز طاردت المتهمين داخل الازقة وضبطت بحوزتهما سلاح نوع مسدس"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما الى مركز الشرطة أصوليًا".