الدور الثاني.. التربية تنشر جدول امتحانات الدراسة المهنية

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الدراسة المهنية / الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.











ادناه الجدول: