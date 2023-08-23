في بغداد.. طوابير أمام محطات لتعبئة الوقود (فيديو)

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو لطوابير أمام محطات لتعبئة الوقود في بغداد.

واحتشدت عشرات المركبات أمام محطات عدة في بغداد وتحديداً بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات لمواطنين اشتكوا فيها من الطوابير وعدم قدرتهم على التزود بالوقود تحديداً في جانب الكرخ من بغداد.

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