التخطيط تعلن تخرج وجبة جديدة من "القيادات العليا"

وقال المركز الوطني للتطوير الاداري في وزارة التخطيط في بيان، إنه "تن تخرج كوكبة جديدة من القيادات العليا (المديرين العامين) في وزارات ومؤسسات الدولة كافة".

وأضاف أنه "تم اختتام ثلاث دورات تدريبية خاصة بالمديرين العامين، استمرت الدورات اسبوع كامل"، مشيراً الى أن "حفل الاختتام حضره مدير عام المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط فؤاد الربيعي، والامين العام لمجلس الوزراء السابق مهدي العلاق".ولفت البيان الى أن "الدورات التدريبية تضمنت العديد من المحاور منها الادارية الذكية والقيادة والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والحكم الرشيد فضلا عن قواعد البروتوكولات والاتكيت والتي تسهم وبشكل فاعل في تنمية وتطوير قدرات المديرين العامين العملية".