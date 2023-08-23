أمين بغداد يصدر قراراً يخص مشاريع في مدينة الصدر

قرر أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء، منح صلاحيات تخص مشاريع في مدينة الصدر.

وقالت الامانة في بيان، إن "إمين بغداد خلال لقائه الملاك المتقدم لبلدية الصدر الاولى، يقرر منحهم الصلاحيات اللازمة لمتابعة مشاريع دوائر الماء والمجاري والمشاريع وايقاف الاعمال التي لا تخضع للمواصفات المطلوبة".

وأكد أمين بغداد بحسب البيان أن طمعيار التقييم لدى رئيس مجلس الوزراء هو الخدمة المقدمة ورضا المواطنين"، مشيراً الى أن "هناك تقدماص بمستوى الخدمات والطموح اكبر ومدينة الصدر تحظى بخصوصية لكثافتها السكانية".

وتابع أن "مدينة الصدر ذات خصوصية وهي مدينة مضحية عانت الكثير وتستحق الكثير ويجب ايلائها الاهتمام البالغ".