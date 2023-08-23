احتجاجات ليلية على سوء الخدمات في الديوانية (فيديو)

شهد قضاء السدير جنوبي محافظة الديوانية احتجاجات ليلية بسبب سوء الخدمات.

وقال مراسل السومرية، إن احتجاجات شعبية شهدها قضاء السدير جنوب الديوانية على خلفية سوء الخدمات.

وأضاف أنه تم قطع الطريق العام من خلال حرق اطارات المركبات.

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