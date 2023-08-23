في بغداد.. وفاة طفل سقط في الصرف الصحي

توفي طفل، مساء اليوم الأربعاء، بعد سقوطه في الصرف الصحي جنوبي بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "طفلا سقط داخل فتحة للصرف الصحي وجرت له الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لكن القدر كان أسرع ليفارق الحياة نتيجة السقوط والاختناق بغاز الميثان في عمق حوض فتحة للصرف الصحي". وأضاف البيان أن الحادث وقع "في منطقة الدورة الميكانيك ببغداد".