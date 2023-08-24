بدءاً من الأحد المقبل.. واسط تقلص الدوام الرسمي 50‎%‎

السومرية نيوز – محليات



أعلنت محافظة واسط، اليوم الخميس، جعل الدوام الرسمي 50‎%‎ في الدوائر الحكومية بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر جعل الدوام الرسمي 50‎%‎ في الدوائر الحكومية بدءاً من يوم الأحد المقبل تزامناً مع حلول الزيارة الأربعينية".



وفي وقت سابق، أعلنت محافظة كربلاء المقدسة تعطيل الدوام الرسمي 12 يوما بمناسبة زيارة الاربعين بدءاً من يوم 27 من الشهر الجاري ولغاية 7 أيلول.