حريق يلتهم منزلاً بالديوانية وفرق الإطفاء تهرع لإخماده (صور)

السومرية نيوز – محليات



اندلع حريق، اليوم الخميس، في منزل بمحافظة الديوانية، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق.

وقال مراسل السومرية، إن "حريقا نشب داخل منزل بمنطقة التاميم الثانية في مركز محافظة الديوانية".



وأشار الى ان "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد الحريق"، موضحا ان "الحريق لم يسجل أي خسائر بشرية لغاية الان".