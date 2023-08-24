توجيه جديد من التربية لإدارات المدارس (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



وجهت وزارة التربية، اليوم الخميس 24 أب/أغسطس 2023، المديريات العامة للتربية في عموم العراق الى الايعاز لإدارات المدارس تهيئة متطلبات مدارسهم من مستلزمات لوجستية واحتياجات ضرورية مع الاهتمام بالحديقة المدرسية كونها متنفسا وعاكسا حضارياً للبيئة النظيفة والآمنة للتلاميذ بعيداً عن مخاطر التصحر والانبعاثات.



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