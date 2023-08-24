إلغاء حجب إرث الشهيد عن والديه.. المحكمة الاتحادية تنصف آباء وأمهات الشهداء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
كان يا مكان
من
12:44 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجار قوي يهز الضواحي الغربية لكييف
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-465658-638284746513439461.jpg
إلغاء حجب إرث الشهيد عن والديه.. المحكمة الاتحادية تنصف آباء وأمهات الشهداء
محليات
2023-08-24 | 07:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,683 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أنصفت المحكمة الاتحادية العليا شرائح واسعة من آباء وأمهات الشهداء، عبر حكمها بعدم دستورية أحد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي حجب إرث الشهيد عن والديه، إذ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن حسم عدد من الدعاوى والطلبات الدستورية خلال شهر تموز الماضي، إذ بلغ عدد الدعاوى المحسومة اربع عشرة دعوى دستورية.
وقال عضو المحكمة الاتحادية القاضي حيدر علي نوري، في حديث لصحيفة القضاء وتابعته السومرية، إن "المحكمة نظرت الدعوى بالعدد (95 / اتحادية / 2023 ) وأصدرت حكما فيها بتاريخ 16 / 7 / 2023، بمناسبة الطعن بدستورية (الفقرة 2/أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1750) لسنة 1980 المعدل، التي نصت على أن (تُملّك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده، ويطفأ عنها القرض العقاري سواء كان قد أستلم قبل استشهاد الشهيد أو بعد استشهاده)، المفسر بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (914) لسنة 1986 الذي نص على ((1. تسجل الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده سواء كان الشهيد قد تملكها عن طريق الدولة أو الجمعيات التعاونية أو أي مصدر آخر، 2. يعتبر هذا القرار مفسراً للفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1750) في 29/11/1980)".
وأضاف القاضي أن "الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر تضمن وضمن مسببات صدوره إيجازا شاملا وكامل لأحكام الإرث من حيث أركانه (الوارث والمورث والميراث) وسببه (القرابة والنكاح الصحيح) وموجباته (سببا ونسبا وإقراراً) وشروطه (موت المورث حقيقة أو حكما وتحقق حياة الوارث والعلم بجهة الإرث) واستحقاق الورثة وأنصبتهم وحصصهم، كل حسب صفته ودرجة قرابته، واحكام الحجب وموانع الإرث في ضوء الآراء الفقهية للمذاهب الخمسة وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، مجسداً بذلك صورة متكاملة لكل ما يتعلق بالمواريث من أحكام فقهية".
وأكمل نوري أن "المحكمة توصلت في ختام تسبيبها لإصدار الحكم، إلى أن جميع المذاهب الفقهية الإسلامية الخمسة، متفقة على ان الأب والأم للمتوفى لا يحجبهم الفرع الوارث ولا يحرمون من الإرث لوجوده، وكذا الأمر بالنسبة لوجود الزوجة، كونهم أصحاب فروض وحصتهم محددة وفقا لما هو ثابت في أحكام الميراث الواردة في كتاب الله عز وجل، ولذا فأن حرمانهم من الإرث مع وجود الزوجة والأولاد للمتوفى يعد مخالفا لأحكام ثوابت الاسلام مما يعني مخالفة أحكام المادة (2/ اولا / أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على ان (الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساسي للتشريع : أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام)".
وأشار نوري إلى أنه وعلى أساس ما تقدم "قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية عبارة (تُملك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده) من البند (2 / أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 والتصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (914) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته، على أن ينفذ قرار الحكم اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023".
وتابع أن "مثل هذا الحكم من شأنه تعميق إفادة المتخصصين في مجال الأحوال الشخصية من القضاة وأعضاء الادعاء العام والدارسين والباحثين في مجال الدراسات العليا وطلاب العلم منها بشكل ميسر من خلال سهولة الرجوع إليه لنشره على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا وفي جريدة الوقائع العراقية".
وخلص نوري إلى أن "القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا يثبت بمثل هذه الأحكام أنه المؤسسة الدستورية القادرة على حماية الدستور ومنع انتهاك أحكامه، بما تضمنته من أسس ومبادئ جوهرية، منها احكام الاسلام وثوابته والحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وغيرها، نتيجة لصفتي البتات والإلزام التي تتمتع بها قراراتها، بالنسبة للسلطات والكافة، استنادا الى احكام المادة (94) من الدستور والمادة ( 5/ ثانيا ) من قانون تأسيسها المعدل والمادة (36 ) من نظامها الداخلي".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الرواية الكاملة للعراقيين المختطفين على الحدود.. تعرضوا للتعذيب ودفع ذويهم "الفدية" ولم يعودوا!
محليات
51.51%
07:55 | 2023-08-23
الرواية الكاملة للعراقيين المختطفين على الحدود.. تعرضوا للتعذيب ودفع ذويهم "الفدية" ولم يعودوا!
07:55 | 2023-08-23
تفاصيل جديدة تخص مقتل قائد مجموعة فاغنر
دوليات
21.51%
17:18 | 2023-08-23
تفاصيل جديدة تخص مقتل قائد مجموعة فاغنر
17:18 | 2023-08-23
الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستخفض بدءاً من هذا اليوم
محليات
14.38%
04:10 | 2023-08-23
الأنواء الجوية: درجات الحرارة ستخفض بدءاً من هذا اليوم
04:10 | 2023-08-23
التربية تنشر رابط التقديم على العقود الجديدة
محليات
12.6%
13:00 | 2023-08-22
التربية تنشر رابط التقديم على العقود الجديدة
13:00 | 2023-08-22
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
أهمية التشجير في تقليل درجات الحرارة - الحلقة ٩١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-24
Morning Live
أهمية التشجير في تقليل درجات الحرارة - الحلقة ٩١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-24
ناس وناس
صلاح الدين.. سامراء - الحلقة ٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-24
ناس وناس
صلاح الدين.. سامراء - الحلقة ٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-24
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-23
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
كان يا مكان
إن الله الذي أجرى الرياح قادر على أن يجري السحاب - الحلقة ١٧
14:00 | 2023-08-22
كان يا مكان
إن الله الذي أجرى الرياح قادر على أن يجري السحاب - الحلقة ١٧
14:00 | 2023-08-22
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
عشرين
مخاض التحالفات .. تنافس شرس وقوائم يأكلها الشتات! - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-20
عشرين
مخاض التحالفات .. تنافس شرس وقوائم يأكلها الشتات! - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-20
الأكثر مشاهدة
Morning Live
أهمية التشجير في تقليل درجات الحرارة - الحلقة ٩١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-24
Morning Live
أهمية التشجير في تقليل درجات الحرارة - الحلقة ٩١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-24
ناس وناس
صلاح الدين.. سامراء - الحلقة ٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-24
ناس وناس
صلاح الدين.. سامراء - الحلقة ٨٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-24
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
52 دقيقة
لا مسكن ولا مأوىً - حلقة ١٣ | الموسم ٥
15:40 | 2023-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-23
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
بالمختزل
البيت السني.. زعامة قلقة ورؤوس متفرقة! - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-22
كان يا مكان
إن الله الذي أجرى الرياح قادر على أن يجري السحاب - الحلقة ١٧
14:00 | 2023-08-22
كان يا مكان
إن الله الذي أجرى الرياح قادر على أن يجري السحاب - الحلقة ١٧
14:00 | 2023-08-22
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
Celebrity
المخرج والمنتج تامو زين - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-21
لقطات
بالتدافع .. يسرقون الضحية! | خط احمر 2023
17:00 | 2023-08-20
لقطات
بالتدافع .. يسرقون الضحية! | خط احمر 2023
17:00 | 2023-08-20
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
خط أحمر
يختارون أكثر المصارف اكتظاظا ويتربضون بالمودعين لسرقتهم في الكرادة - الحلقة ١٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-20
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.