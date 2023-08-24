بـ "كسرية صيد".. تفاصيل "صادمة" لجريمة قتل ابن لوالده في كربلاء

وذكرت، "نظرت محكمة جنايات كربلاء وقائع قضية معروضة امامها والخاصة بجريمة قتل ابن لوالده بـ "كسرية صيد" واستقرت على ان المتهم وهو (الابن) قد ارتكب أبشع جريمة تدل على انحدار في القيم الاخلاقية وتجرد من صفات الادمية والمشاعر الانسانية واعتبارات الغيرة والشرف والكرامة بقتله لوالده".وأضافت، "تبدأ تفاصيل هذه الجريمة والمأخوذة من اعترافات المتهم المفصلة في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة بقيامه بقتل والده المجنى عليه بأطلاق النار عليه من بندقية صيد (كسرية) اثر خلاف بينهما قبل الحادث بشهر بخصوص المأوى والمعيشة (العمل) وقد طلب منه والده المجنى عليه الخروج من الدار الا انه رفض الخروج واشتدت الخلافات بينهما وقبل الحادث بثلاثة ايام راودته فكرة قتل والده المجنى عليه وفي فجر يوم الحادث وكانت الساعة الرابعة او الخامسة حيث كان متواجدا في الدار مع شقيقه الحدث الذي كان نائما وكانت والدتهم خارج الدار لوجود مناسبة اربعينية والدتها وبينما كان نائما في غرفة مجاورة لغرفة منام والده استيقظ وقد خرج والده لغرض سقي المزروعات وعند عودته الى الدار كان قد تربص له خلف الباب وقد اطلق عليه اطلاقة واحدة في رقبته من بندقية الصيد التي اعدها للغرض المذكور عندها استيقظ الحدث، حيث ابلغه بان والدهم المجنى عليه تعرض للقتل من قبل شخص مجهول حاول سرقة دارهم وبعدها قام بتغليف (لف) السلاح بدشداشة نسائية تعود لوالدته ووضعها في كيس (كونية) واخفائه داخل حفرة مجاورة للدار دون علم شقيقه الشاهد واضاف انه بعد ان اقنع شقيقه بان شخص مجهول قتل والدهم توجه الى دار جارهم (م) وابلغه بالحادث وبعدها حضر اهالي المنطقة ومفارز الشرطة وتم التحقيق معه معترفا بالحادث".وبينت، "بعد اعتراف المتهم احيلت الاوراق التحقيقية الى المحكمة التي وجدت وتجد بان طرفي سبق الاصرار والترصد حاضرين في هذه الجريمة وذلك لوجود مشاكل سابقة بين لمتهم ووالده المجنى عليه اثر طرد المتهم قبل الحادث من قبل والده المجنى عليه نتيجة عدم العمل الا انه لم يستجب لذلك وان قيام المتهم بتجهيز السلاح ( بندقية الصيد ) قبل يوم الحادث بثلاثة ايام واستغلال ظرف عدم وجود والدته في الدار بيوم الحادث وان والده المجنى عليه كان عائدا للتو صباحا من المزرعة الى الدار وان المتهم اختبا له خلف باب احد غرف الدار وفاجأه بالقيام بأطلاق النار عليه غدرا ومن ثم قيامه بإخفاء السلاح داخل الحفرة بجوار الدار يدل على انه قد اعد العدة وتهيأ وخطط وسولت له نفسه الاثمة وهواه وشطآنه الى فكرة الانتقام والتخلص من والده المجنى عليه بإزهاق روحه بل ابتعد اكثر بالتخطيط والتفكير محاولا اخفاء حقيقة الحادث".وتابعت، "لذا ومما تقدم تكون الادلة انفة الذكر بمجملها هي ادلة كافية ومقنعة وتبعث على الاطمئنان في الحكم على المتهم وفق التهم الموجه اليه بموجب احكام المادة 406/1/أ/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3/اولا/4 لسنة 2004 عليه قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبتها بمقتضاها عملا بأحكام المادة /186/أ الاصولية وصدر الحكم بالاتفاق وجاهياً قابلا للتميز والتمييز التلقائي".