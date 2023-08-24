قرار حكومي يخص ازمة الوقود في بغداد

أعلن فريق التواصل الإلكتروني في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكومي بفتح محطات الوقود الحكومية في بغداد لمدة 24 ساعة، فيما أوضح بشأن المحطات الأهلية التي ستعمل دون توقف وعلى مدار الساعة.





وأضاف: "ستكون هنالك محطات أهلية مفتوحة كذلك لمدة 24 ساعة وكالتالي:



جانب الرصافة

الدولية/ خيرات الرحمن/ سما البلديات/ الرشيد/ عشق بغداد



جانب الكرخ

أضواء دجلة/ الأخوة/ لؤلؤة العدل/ سما الكاظمية/ شواطئ دجلة

وقال فريق التواصل الإلكتروني في مكتب رئيس الوزراء ببيان ورد لـ السومرية نيوز: "وزير النفط حيان عبد الغني وجه بفتح محطات الوقود الحكومية 24 ساعة لاستيعاب طلبات المواطنين على مدار الساعة".وأضاف: "ستكون هنالك محطات أهلية مفتوحة كذلك لمدة 24 ساعة وكالتالي:جانب الرصافةالدولية/ خيرات الرحمن/ سما البلديات/ الرشيد/ عشق بغدادجانب الكرخأضواء دجلة/ الأخوة/ لؤلؤة العدل/ سما الكاظمية/ شواطئ دجلة