التعليم تعلن استمارة التقديم إلى القبول المركزي للسنة الدراسية 2024/2023

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "حددت شروط وضوابط القبول المركزي بأن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية ومن مواليد 1999 وما بعده فيما يتوجب على خريجي الدراسة الإعدادية من الفرعين التطبيقي والإحيائي ملء (50) اختياراً، ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة، فيما يتوجب على خريجي الفرع الأدبي ملء ما لا يقل عن (25) اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما حددت لخريجي فرع الفنون (10) اختيارات لا يقل عدد المعاهد فيها عن خيارين".وأضافت: "يستمر تقديم الطلبة من خريجي الدور الأول والمشمولين بالدور الثاني إلى استمارة القبول المركزي عن طريق بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) الى غاية يوم الأحد الموافق 2023/10/1".ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الى "تدقيق اختياراتهم والاستعانة بدليل الطالب(https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/Dalel20232024.pdf) لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها وتؤكد أن القبول المركزي يتم على وفق الاختيارات المثبتة في استمارة التقديم اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع".