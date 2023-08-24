انقاذ عائلة واخماد حريق بمنزل وسط بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نجحت فرق الدفاع المدني بإنقاذ عائلة مكونة من أربع نساء ورجل كبير بالسن محاصرين وسط نيران منزلهم نتيجة تسرب غازي مما أدى الى انفلاق عدد من الاسطوانات الغازية أثناء اعداد الطبخ المعد للتوزيع على المواطنين (للأجر والثواب) في منطقة القادسية وسط بغداد".وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بعجلات الإطفاء والإنقاذ التخصصية وتسارعت بإخراج العائلة بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد وتطويق النيران والسيطرة على الحادث لتقدم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي للمصابين منهم قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها".وأشارت المديرية ال ان سبب الحادث كان "نتيجة تسرب غازي مما أدى إلى اندلاع الحريق وتسبب بانفلاق عدد من الاسطوانات مما فاقم الحادث ونشر النيران وحاصر العائلة داخل المنزل ".