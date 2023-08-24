البصرة.. عدد الزوار الإيرانيين يتخطى الـ 90 ألف زائر (صور)

وقال السويعدي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، إن "عدد الزوار الذين دخلوا عبر الشلامجة قادمين من إيران تخطى الـ 90 ألف زائر خلال المدة من 18_23 من الشهر الحالي".وأضاف، ان "المنفذ تم تزويده بـ 16 كابينة إضافية يوجد في كل واحدة أربع أجهزة حاسوب، وذلك من اجل عملية تسريع تفويج الزائرين".الصور ادناه: