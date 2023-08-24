كربلاء.. أهالي يقطعون شارعاً بسبب تردي الكهرباء (فيديو)

لجأ أهالي شرقي محافظة كربلاء الى قطع طريق احتجاجاً على تردي الكهرباء.



وقال مراسل السومرية، إن أهالي منطقة الشبانات شرقي كربلاء قاموا بقطع الشارع الرئيسي المؤدي الى مركز المحافظة احتجاجا على تردي التيار الكهربائي في منطقتهم.

وتشهد مدن عراقية عدة بين فترة وأخرى تظاهرات لمواطنين احتجاجاً على تردي التيار الكهربائي.

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