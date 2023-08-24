في النجف.. إنقاذ حياة صبي توقف قلبه 30 دقيقة

أعلنت مدينة الصدر الطبية بمحافظة النجف، عن إنقاذ حياة صبي بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة.



وقال اعلام المدينة في بيان، "تمكنت الكوادر الطبية والتمريضية في الطوارئ الباطنية في مدينة الصدرالطبية من انقاذ حياة طفل (13) عاما بعد توقف قلبه لأكثر من (30) دقيقة اثر صعقه كهربائية".

وأضاف البيان أنه "تم اجراء الانعاش القلبي الرئوي (cpr) وتمت اعادة النبض بنجاح ومن ثم تم ربط انبوب التبويب الرغامي واحالته الى مستشفى النجف التعليمي وحدة العناية المركزة لتلقي العلاجات اللازمة".



