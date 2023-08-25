كربلاء تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأربعاء المقبل

وقال محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "تعطيل الدوام الرسمي سيكون ابتداءً من يوم 13 صفر المصادف 30 من شهر أب لفسح المجال أمام المتقدمين للتعيين في مديرية تربية كربلاء المقدسة".وفي وقت سابق، أعلنت الحكومية المحلية في محافظة النجف الاشرف، تعطيل الدوام الرسمي لعشرة أيام بمناسبة حلول ذكرى زيارة الاربعين.وبحسب وثيقة صادرة عن ديوان محافظة النجف تابعتها السومرية نيوز، فإن "العطلة تبدأ من 8/27 ولغاية 9/7، وذلك لإتاحة المجال لأبناء المدينة لخدمة زائري الأربعين".