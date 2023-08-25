طقس العراق.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار بدءاً من الغد

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس ليوم غد السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط في النهار مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".ولفت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".