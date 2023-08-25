فاجعة تُصيب وزير عراقي.. مصرع شقيقته وابنته بعد عودتهم من دفن والده (صور)

وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة شقيقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد وإحدى بناته في حادث سير ونعزي الوزير بهذه المصيبة الكبيرة نسأل الله أن يلهمه وذويه الصبر والسلوان".إلى ذلك، كشف مصدر أمني، عن تفاصيل حادث السير المروع، وقال لـ السومرية نيوز، إن "الحادث حصل على الطريق السريع الدولي قرب الدواجن باتجاه محافظة البصرة، وأودى بحياة شقيقة الوزير وابنته وسائق المركبة وأحد أفراد الحماية، بالإضافة إلى حالة خامسة بحالة حرجة يعتقد أنها حرم الوزير".وأضاف، أن "سائق العجلة منتسب ضمن موكب الوزير، توفي وهو من مواليد تولد1982 البصرة، وكان بصحبته بالعجلة أثناء الحادث المتوفين والمصابين كل من:1- المتوفي تولد 1986 عمله حماية ضمن موكب وزير النفط يسكن البصرة قضاء الزبير.2- المتوفاة (ابنة الوزير) تولد 1987 تسكن البصرة، عملها موظفة في شركة نفط البصرة.3- المتوفاة تولد 1965 عملها ربة بيت تسكن البصرة (شقيقة الوزير).4- المصابة تولد 1967 شقيقة وزير النفط، تسكن البصرة راقدة حاليا في مستشفى الديوانية العام.وأشار المصدر، إلى أن "العجلة الثانية هينو هالف (نصف لوري)، سائقها تولد 1973 يسكن البصرة قضاء أبو الخصيب المطيحة"، لافتا إلى أن "سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه والمقصرية على العجلة الأولى نوع (لاندكروز) بنسبة 100٪".وكان والد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني قد توفي يوم أمس الخميس.