بالأرقام.. الداخلية تعلن أعداد الزائرين الوافدين للعراق من 11 منفذاً

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تواصل عملها مع انتشار القطعات الامنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون القاصدين نحو مدينة الفداء والتضحيات كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".واضافت ان "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة) وقد بلغت اعداد العجلات الوافدة (1062) فيما بلغ أعداد الوافدين (179015) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (459444) وافداً".وتابعت ان "الجهات المعنية كافة ستستمر بعملها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع دول العالم لإحياء هذه الذكرى الخالدة وتقديم أفضل الخدمات لهم وفق الخطط المرسومة لإنجاح هذه الزيارة التي من المؤمل ان يشارك فيها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها".