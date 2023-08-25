الهجرة تعلن عودة نحو 300 نازحاً ايزيدياً على سنجار

وقالت جابرو، وفق بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، إن "(292) نازحاً إيزيدياً عادوا بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".وأشارت، إلى أن "العودة جاءت ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين لتأمين عودتهم"، مؤكدة أن "فرق الوزارة الميدانية مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية".