خطيب الصدريين بالكوفة عن "الأربعينية": حتمية المواجهة ضد الحكم الجائر

وقال الموسوي خلال خطبة اليوم، إن "المتتبع لروايات الأئمة (سلام الله عليهم) يجد أن زيارة الحسين (عليه السلام) لها شرائط ومضامين إذا لم تتحقق تصبح مجرد رحلة قد تكون متعبة مرهقة وقد تكون ممتعة بالمقاييس الدنيوية".وأضاف: "تركز الزيارات المروية على أن يقدم الزائر تعهدًا بالتزام نهج الحسين والاقتداء بهديه وسيرته كما تستحضر صفات الحسين (عليه السلام) ليستحضرها الزائر فتكون ماثلة في نفسه ليتحفز لتطبيقها".وتابع: "تشترط الزيارة الوعي والمعرفة بحق الإمام الحسين (عليه السلام) كما أن لها ادوار معرفية وعقائدية وأخلاقية إضافة إلى دورها الاجتماعي المتمثل بتلاقي المؤمنين وتأكيد أخوتهم وتماسكهم في ظل محبة أهل البيت".وأشار الموسوي إلى أن "الجانب الأخلاقي من الزيارة يتمثل بالصبر والتواضع والإيثار والتضحية بالمال والوقت وبذل الجهد وخدمة الآخرين والعفة والعفو والحلم والأدب واحترام حرمات الطريق والوفاء بالعهود سواء مع الله تعالى وأهل بيته الأطهار أو مع النفس والآخرين".ونوه إلى أن "الجناب الثقافي من زيارة الأربعين يتجسد في أنها مؤتمر عالمي عنوانه أسمى معاني الحرية والعزة والكرامة وهي ليست طقسًا جامدًا من مراسم العزاء والحزن والبكاء وإنما هي عملية تأمل في كيفية مواجهة الظلم ولو ببذل الأرواح والأموال".وفيما يتعلق بالجانب السياسي في القضية الحسينية، بين أنها "قضية حتمية الصراع والمواجهة ضد الحكم الجائر وليس لأجل السلطة والهيمنة والغلبة وهي صراع الحق ضد الباطل على مر الأزمان بما تتجاوز معه الهوية المذهبية الضيقة لتكون مشروع الأمة والعالم الأوسع".وأكمل: "حيث أن الزيارة تحيي أهداف ثورة الطف في تفجير طاقة الثورة وروح الرفض وتحريك الضمائر وإثارة الوجدان والحفاظ على وجود الرسالة الإسلامية والدين المحمدي الأصيل الشرعية والثبات والبصيرة في المسار".وأتم الموسوي، بالتأكيد على أن "الزيارة فرصة لإظهار قوة انعكاسات القضية الحسينية في مواجهة الظالمين وقدرتها على تحويل مجرى الأمور وإحداث التحولات".