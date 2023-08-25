قراء المقاييس يتظاهرون في النجف ويعلنون الإضراب (صور)

تظاهر عشرات الموظفين العقود من قراء المقاييس أمام دائرة الكهرباء في محافظة النجف، اليوم الجمعة، معلنين "الإضراب" لحين تثبيتهم وصرف رواتبهم.

وقال مراسل السومرية، إن عدداً من الموظفين العقود من قراء المقاييس خرجوا في تظاهرة أمام دائرة الكهرباء في محافظة النجف.



وأعلن المتظاهرون، وفق مراسلنا، "الإضراب العام عن الجباية لحين التثبيت على الملاك الدائم وصرف الرواتب المتأخرة".

