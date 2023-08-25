انضمام طائرة A220 للأسطول العراقي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الأستاذ رزاق محيبس السعداوي يعلن عن انطلاق الطائرة من طراز A220 من مطار ميرابل في مدينة مونتريال الكندية صوب مطار أوسلو في النرويج".وأضافت، أن ذلك "تمهيداً لتنفيذ رحلة التسليم لشركة الخطوط الجوية العراقية والانضمام رسمياً الى أسطولها الجوي".