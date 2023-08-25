بغداد.. ضبط متهم بترويج معاملات لضحايا الإرهاب بصورة غير قانونية

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة صادرة عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وفق بيان ود لـ السومرية نيوز، أن "مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها تتضمن إقدام شخص على ممارسة أعمال مخالفة للقانون وترويج معاملات خاصة بضحايا الإرهاب بصورة غير قانونيَّة".وأضافت، أن "الفريق، بعد تأكده من صحة المعلومات، هرع إلى نصب كمين للمشكو منه الذي "يعمل كاسباً"، وتمكن من ضبطه في إحدى الساحات العامة وسط العاصمة بغداد متلبساً بتسلم مبلغ مالي يقدر بــ(١٣،٠٠٠) ثلاثة عشر ألف دولار من أحد المواطنين"، مشيرة إلى أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط ثلاثة أجهزة موبايل حديثة بحوزة المتهم".ونوهت الدائرة، الى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهم".