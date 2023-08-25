اندلاع حريق داخل زورق سياحي في البصرة.. والدفاع المدني تتدخل

افاد مصدر المحلي، اليوم الجمعة، اندلاع حريق داخل زورق سياحي وسط شط العرب في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل زورق سياحي وسط شط العرب في محافظة البصرة"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد النيران".



وأضاف، ان " الزورق يستخدم للسفرات السياحية".

